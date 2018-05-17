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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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США и Узбекистан заключили контракты на $4,8 миллиардов

CA-NEWS (UZ) - Президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиеев и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне заявили об углублении экономического сотрудничества, компании двух стран подписали контракты на $4,8 миллиардов, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

"Президент Ш. Мирзиеев и президент Д. Трамп выразили решимость изыскать возможности углубления экономического сотрудничества, способствующего росту торговли и созданию рабочих мест в обеих странах", — говорится в сообщении по итогам переговоров.

Стороны согласились изучить возможности для более тесного сотрудничества, в том числе в области сельского хозяйства, энергетики, химии, финансов, туризма, текстильной промышленности, здравоохранения и цифровых технологий.

"Во время визита между компаниями Узбекистана и США было подписано более 20 наиболее крупных контрактов, которые при их полноценной реализации составят сумму более 4,8 миллиарда долларов и могут способствовать сохранению 10 тысяч рабочих мест в США, a также открыть возможности для многомиллиардных контрактов с американскими компаниями в перспективе", — отметили в пресс-службе.

Мирзиеев также заявил о стремлении Узбекистана к членству во Всемирной торговой организации (ВТО), а Трамп заверил, что США окажут поддержку и техническое содействие в этом процессе, добавили в пресс-службе главы Узбекистана.

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