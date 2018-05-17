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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана пообещал Трампу продолжать поддерживать транзит грузов в Афганистан

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 15-17 мая совершает свой первый официальный визит в Соединенные Штаты, где уже встретился с главой государства Дональдом Трампом, говорится в сообщении пресс-службы Мирзиеева.

Американский лидер подчеркнул важную роль бывшей советской республики в региональных экономических процессах и высоко оценил работу руководства по расширению торгово-экономических связей с Афганистаном. Вашингтон готов оказать политическую и консультативную поддержку Ташкенту при осуществлении железнодорожных и инфраструктурных проектов в Афганистане.

"Президент Мирзиеев заверил, что окажет дальнейшую поддержку Северной распределительной сети, вносящей вклад в достижение мира и стабильности в Афганистане", — говорится в сообщении.

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