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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Помощник Генсека ООН призвал Душанбе расширить пространство для гражданского общества

CA-NEWS (TJ) - Правительства играют решающую роль в жизни своих граждан, «но явно не обладают монополией на мудрость», - заявил Эндрю Гилмор, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека, по завершению двухдневного визита делегации ООН в Таджикистан.

Эндрю Гилмор призвал к расширению пространства для гражданского общества, говорится в распространенном 16 мая Офисом ООН по правам человека пресс-релизе.

Делегация ООН во главе с помощником Генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмором посетила Таджикистан 14-15 мая. Члены делегации встретились с замглавой МИД РТ, замминистра юстиции и заместителем Генерального прокурора Таджикистана. Помощник Генсека ООН по правам человека встретился с представителями некоторых общественных и правозащитных организаций и со студентами Таджикского национального университета. На эти встречи журналистов не приглашали.

Помощник Генсека ООН после возвращения в Нью-Йорк в заявлении по итогам визита подчеркнул необходимость того, чтобы правозащитники, журналисты, адвокаты и другие лица могли беспрепятственно выполнять свою важную работу без запугивания, ненужных административных проверок и страха перед судебным преследованием.

«На фоне продолжающихся сообщений о пытках, Гилмор приветствовал недавний законодательный прогресс Таджикистана по этому вопросу. Он предложил техническую поддержку от Офиса ООН по правам человека в Центральной Азии для создания национального превентивного механизма и прекращения этой практики, которую он назвал «незаконной, аморальной и неэффективной», - говорится в пресс-релизе.

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