Казахстан намерен сделать из Астаны туристический город на опыте Сингапура

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана 16 мая встретился с основателем компании «Hotel Properties Limited» Онг Бэнг Сэнгом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма и реализации совместных инвестиционных проектов.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день между Казахстаном и Сингапуром установлены дружественные и партнерские отношения на высоком уровне.

«С Сингапуром у нас давние и хорошие отношения. Я долго дружил с господином Ли Куан Ю, и с нынешним премьер-министром страны мы также поддерживаем тесное сотрудничество. На всех международных площадках мы всегда встречаемся и беседуем о том, как нам дальше укреплять наши отношения», - сказал Н.Назарбаев.

Он подчеркнул заинтересованность Казахстана в развитии туризма и рассказал о предпринимаемых мерах по повышению туристического потенциала Астаны.

«Вы человек известный в гостиничном бизнесе, работаете во многих странах мира. Астана – это новая столица, и мы намерены сделать ее туристическим городом. Для этого мы изучаем путь, который прошел Сингапур в этом направлении», - сказал Глава государства.

В свою очередь Онг Бэнг Сэнг рассказал о своем первом опыте работы в Казахстане.

Сингапурский бизнесмен отметил темпы роста и достигнутые результаты развития Казахстана под руководством Н.Назарбаева.