Президент Узбекистана посетил галерею искусства в Вашингтоне (фото)

- Узбекистан, общество
- 9:36, 17 мая 2018
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CA-NEWS (UZ) - В преддверии визита Президента Узбекистана в Вашингтонской галерее Артура Саклера открылась выставка узбекского атласа и адраса.
Глава государства ознакомился с данной экспозицией, сообщила пресс-служба президента.
Галерея создана Артуром Саклером – поклонником искусств Востока. Здесь выставляются образцы произведений ремесленников из стран Востока, в том числе народов Центральной Азии.
В экспозицию, работающую в эти дни , вошли коллекция старинной одежды из атласа и адраса, собранная ученым Гарвардского университета Гвидо Голдманом, а также костюмы от американского дизайнера Оскара де ла Ренты.
Шавкат Мирзиёев осмотрел миниатюры и рукописи, хранящиеся в разделе Центральной Азии, поинтересовался историей выставленных здесь изделий узбекского прикладного искусства.