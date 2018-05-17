Президент Узбекистана посетил галерею искусства в Вашингтоне (фото)

CA-NEWS (UZ) - В преддверии визита Президента Узбекистана в Вашингтонской галерее Артура Саклера открылась выставка узбекского атласа и адраса.

Глава государства ознакомился с данной экспозицией, сообщила пресс-служба президента.

Галерея создана Артуром Саклером – поклонником искусств Востока. Здесь выставляются образцы произведений ремесленников из стран Востока, в том числе народов Центральной Азии.

В экспозицию, работающую в эти дни , вошли коллекция старинной одежды из атласа и адраса, собранная ученым Гарвардского университета Гвидо Голдманом, а также костюмы от американского дизайнера Оскара де ла Ренты.

Шавкат Мирзиёев осмотрел миниатюры и рукописи, хранящиеся в разделе Центральной Азии, поинтересовался историей выставленных здесь изделий узбекского прикладного искусства.