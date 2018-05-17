Трудолюбие, великодушие и патриотизм, сближают наши народы, - Мирзиёев в ходе визита в США

CA-NEWS (UZ) - В Вашингтоне, 16 мая, в отеле "Уиллард Интерконтиненталь" состоялась встреча в связи с официальным визитом делегации Узбекистана в Соединенные Штаты Америки. В ходе встречи Шавкат Мирзиёев выразил благодарность американским ученым, глубоко изучающим и широко распространяющим во всем мире историю и культуру Узбекистана.

В ней приняли участие члены официальных делегаций, руководители министерств и компаний, представители деловых и научных кругов двух стран, сообщила пресс-служба президента РУз.

Президент Шавкат Мирзиёев особо отметил, что переговоры с Дональдом Трампом прошли в духе взаимного доверия и уважения, учета интересов.

“Мы воспринимаем этот исторический визит как логическое продолжение узбекско-американского сотрудничества, развивающегося высокими темпами в последние два года. Хотя наши страны отделяют обширные расстояние, такие ценности, как трудолюбие, великодушие и патриотизм, сближают наши народы", - сказал глава государства.

Отмечалось расширяющееся экономическое и инвестиционное партнерство Узбекистана и США. Дана высокая оценка подписанным в рамках визита между компаниями двух стран новым договорам на сумму почти в 4,8 миллиарда долларов.

В ходе встречи глава государства выразил благодарность Фредерику Старру и всем американским ученым, глубоко изучающим и широко распространяющим во всем мире историю и культуру Узбекистана.

На мероприятии было объявлено о том, что за многолетнюю плодотворную творческую деятельность, огромный личный вклад в дело развития и популяризации классического музыкального искусства макома, а также активное участие в пропаганде среди широкой мировой общественности богатого культурного наследия узбекского народа бывшему солисту ансамбля макомистов Эзро Ашеровичу Малакову присвоено почетное звание «Народный артист Республики Узбекистан».