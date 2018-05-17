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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЕАЭС и Иран подписали соглашение о зоне свободной торговли

CA-NEWS (CA) - Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном подписано в ходе Астанинского экономического форума, сообщает РИА Новости.

Документ представляет собой первый этап по формированию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Он предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров. Реализация соглашения позволит значительно увеличить объемы взаимной торговли, которая за прошлый год составила $2,7 млрд.

«Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. Арбитров определяют стороны и договариваются, в том числе, о месте арбитража. Также создается совместный комитет на уровне высоких должностных лиц сторон, предусмотрено создание бизнес-диалога», - сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Он уточнил, что временное соглашение заключается на три года, за это время стороны должны договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли.

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