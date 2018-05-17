Фитир-садака в Казахстане утвержден в размере $0,9

CA-NEWS (KZ) - В ночь на 17 мая начался священный месяц Рамадан.

Президиум Духовного управления мусульман Казахстана утвердил размер фитр-садака (пожертвование) на 2018 год, он составляет 300 тенге ($0,9).

На сайте муфтията отмечается, что фитр-садака дается со дня начала Рамадана до праздничного намаза Ураза Байрам.

ДУМК отмечается, что в этом году Рамадан продлится 29 дней. Необходимо прекратить прием пищи за 10 минут до наступления рассвета; разговение начинается с началом времени вечернего намаза.

Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадает в ночь с 11 на 12 июня.