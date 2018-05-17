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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР намерен инвестировать в Казахстан $3 млрд

CA-NEWS (KZ) - В рамках проведения XI Астанинского экономического форума премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев встретился с вице-президентом Азиатского банка развития Венчай Жангом.

Как сообщается на сайте правительства, они обсудили вопросы сотрудничества с АБР в свете новой Страновой стратегии АБР для Казахстана на 2017-2021 годы по 5 основным направлениям ускоренной технологической модернизации, улучшения бизнес-среды, расширения деятельности частного сектора, макроэкономической стабильности, повышения качества человеческого капитала, институциональных изменений, безопасности и борьбы с коррупцией. Рассмотрены ряд приоритетов взаимодействия по экономической диверсификации, инклюзивности и устойчивому росту.

На сегодня в операционный бизнес план АБР на 2018-2020 годы включены такие проекты, как проект модернизации городской инфраструктуры, по устойчивому содержанию дорог, восстановлению ирригационного сектора, совершенствованию программы государственного долга и финансового управления, по развитию жилищного финансирования в зеленой зоне и другие.

До 2021 года АБР рассматривает возможность инвестирования порядка 1 трлн тенге ($3 млрд) в сельское хозяйство, водоснабжение, энергетику, сельское и городское развитие, транспорт, здравоохранение, образование и финансирование малых и средних предприятий Казахстана.

Отмечается, что АБР создан в 1966 году и является международным финансовым институтом развития. Странами-членами АБР являются 67 государств: 48 представляют Азиатско-Тихоокеанский регион, 19 находятся за пределами региона.

Основными инструментами финансирования АБР являются займы, гарантии и техническая помощь, которые предоставляются странам-членам для осуществления проектов и программ.

В Казахстане офисом АБР является постоянное представительство АБР в РК, находящееся в Астане. Региональный офис АБР в Алматы занимается вопросами развития частного бизнеса и государственно-частного партнерства. Сотрудничество осуществляется в рамках Рамочного соглашения о партнерстве, Страновой стратегии о партнерстве на 2017-2021 годы, Программы обмена знаниями и опытом.

С 1994 года, с момента сотрудничества Казахстана с АБР банк предоставил 28 правительственных займов на сумму около $4,6 млрд, 9 займов в частном секторе без государственной гарантии на сумму $575,2 млн, 89 проектов технической помощи на сумму $44,4 млн. В текущем году активный портфель составил 3 проекта АБР на сумму более $831,1 млн и 14 проектов технической помощи.

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