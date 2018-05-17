Аргентина выпустила пособие по знакомству с россиянками на ЧМ-2018

CA-NEWS (CA) - Ассоциация футбола Аргентины (АФА) подверглась резкой критике за включение главы о том, «как понравиться российской девушке» в памятку для журналистов, отправляющихся на чемпионат мира по футболу в Россию, сообщает Би-би-си.

В памятке сотрудникам СМИ рекомендуется выглядеть чисто, пахнуть приятно и быть хорошо одетым, чтобы произвести впечатление на российских девушек. Читателей памятки также призывают относиться к девушкам как к знающим себе цену.

Такие советы вызвали возмущение в социальных сетях, и АФА уже успела их удалить.

АФА также принесла извинения за буклет. В заявлении, опубликованном на сайте AFA, говорится, что часть справочника была напечатана «ошибочно». О какой именно ошибке идет речь, в сообщении ассоциации не уточняется.

«Мы приступили к немедленному отзыву. Мы сожалеем, что данная ошибка кинула тень на образовательную деятельность AFA», - отмечается в сообщении федерации.

Чемпионат мира впервые пройдет в 11 городах России в 2018 году с 14 июня по 15 июля.