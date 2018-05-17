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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе завершился 13-й конкурс «Китайский мост» среди таджикских школьников

CA-NEWS (TJ) - 13-й финальный конкурс «Китайский мост-2018» прошел на днях в частной школе «Кафолат» в городе Душанбе, сообщает Институт Конфуция при Таджикском национальном университете.

Конкурс был организован при поддержке посольства Китая в Таджикистане, Института Конфуция при ТНУ и частной школы Кафолат.

На финальной части конкурса присутствовал посол КНР в Таджикистане Юе Бин, который поблагодарил участников конкурса и гостей, и отметил искренность дружеских отношений между Таджикистаном и Китаем.

«Таджикистан уделяет большое внимание китайскому языку, и уровень студентов, изучающих китайский язык, становится выше», – отметил посол Юе Бин.

Заместитель директора частной школы Кафолат Шамсулло Исломов отметил, что конкурс «Китайский мост» стал основной платформой для изучения китайского языка и знакомства с Китаем.

Конкурс состоял из 4-х частей：“Изящная демонстрация”, “Ораторский талант”, “Мастер по иероглифам” и “Выбор на риск”.


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