РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Астане определены лучшие преподаватели колледжей

CA-NEWS (KZ) - В Астане определены лучшие преподаватели колледжей.

Как сообщает пресс-служба акимата города, 16 мая состоялся заключительный этап республиканского конкурса «Лучший педагог – 2018», в котором участвовали преподаватели технических и профессиональных организаций, работающие в государственных колледжах столицы. Педагогов оценивали по творческой работе, достижениям и успехам воспитанников.

По итогам городского тура Гран-при выиграла преподаватель психологии и педагогики гуманитарного колледжа Жанара Таукен, первое место заняла преподаватель технических дисциплин колледжа транспорта и коммуникаций Роза Ермуханова, второе место – преподаватель организации питания колледжа транспорта и коммуникаций Ляззат Баймуханова и третье место – преподаватель специальных дисциплин туризма политехнического колледжа Оксана Проценко.

Также были присуждены номинации «Педагог-исследователь» и «Педагог-новатор».

Победители городского этапа примут участие в республиканском конкурсе в августе-сентябре.

print
  • Посол Таджикистана встретился с главой МИД Катара
  • В Таразе на месте бывшего рынка «Шахристан» появятся Дворец школьников и Дворец бракосочетаний
  • В Дашогузе растет популярность Нукусского университета в Каракалпакстане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×