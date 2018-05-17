В Астане определены лучшие преподаватели колледжей

CA-NEWS (KZ) - В Астане определены лучшие преподаватели колледжей.

Как сообщает пресс-служба акимата города, 16 мая состоялся заключительный этап республиканского конкурса «Лучший педагог – 2018», в котором участвовали преподаватели технических и профессиональных организаций, работающие в государственных колледжах столицы. Педагогов оценивали по творческой работе, достижениям и успехам воспитанников.

По итогам городского тура Гран-при выиграла преподаватель психологии и педагогики гуманитарного колледжа Жанара Таукен, первое место заняла преподаватель технических дисциплин колледжа транспорта и коммуникаций Роза Ермуханова, второе место – преподаватель организации питания колледжа транспорта и коммуникаций Ляззат Баймуханова и третье место – преподаватель специальных дисциплин туризма политехнического колледжа Оксана Проценко.

Также были присуждены номинации «Педагог-исследователь» и «Педагог-новатор».

Победители городского этапа примут участие в республиканском конкурсе в августе-сентябре.