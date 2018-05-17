Лавров: Документы по экономическому коридору Россия - Китай - Монголия готовы и будут одобрены

CA-NEWS (MNG) - Документы по проектам экономического коридора РФ - Китай - Монголия готовы и в ближайшее время будут одобрены. Об этом сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с монгольским коллегой Дамдины Цогтбаатаром.

«В рамках выполнения договоренностей, которые достигались тремя лидерами [России, Китая и Монголии] на предыдущих встречах реализуется проект экономического коридора, который будет соединять три страны. Он будет включать и автомагистраль, ведем мы речь и о железнодорожных логистических проектах, которые достаточно реалистичны, - цитирует Лаврова ТАСС. - Соответствующие документы готовы и в ближайшее время будут одобрены».

«Мы за то, чтобы в рамках вот этого трехстороннего сотрудничества максимально учитывать интересы Монголии, в том числе ее интерес увеличивать транзит через свою территорию из Китая, из России в Европу, - отметил Лавров. - Могу сказать, если мне память не изменяет, что в прошлом году объем контейнерных перевозок через Монголию в Европу вырос в 2,7 раза. В начале этого года, в первые месяцы этого года, динамика тоже весьма и весьма впечатляющая».

«В целом вот эти трехсторонние проекты, которые мы сейчас реализуем вместе с нашими монгольскими и китайскими друзьями, органично вписываются в интеграционные процессы на нашем общем континенте, в том числе в русле проекта так называемого Большого евразийского партнерства через либерализацию, всяческое развитие, сотрудничество в торгово-экономической сфере между странами - членами ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, - констатировал Лавров. - И я не сомневаюсь нисколько, что от реализации вот этих замыслов в контексте Большого евразийского партнерства Монголия только выиграет, поэтому будем всячески приветствовать активное участие ее во всех этих начинаниях».

Россия и Монголия намерены продолжать координацию совместных действий на различных многосторонних площадках, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ, ШОС и форумов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил Лавров.

«Обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Договорились продолжать координацию наших действий на различных многосторонних площадках, прежде всего в рамках ООН, ОБСЕ (с 2012 года Монголия является полноправным участником), ШОС и форумов в АТР», - отметил Лавров.

«Считаю, что переговоры были полезными и подтвердили обоюдный настрой на энергичную реализацию потенциала двусторонних связей в русле тех договоренностей, которые были достигнуты на встрече президентов России и Монголии», - заключил глава МИД РФ.

По его словам, упрочение связей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией также будет способствовать развитию торгового и инвестиционного сотрудничества.

«Упрочение связей между ЕАЭС и Монголией наверняка будет способствовать и наращиванию взаимной торговли, и инвестиционных проектов, расширению межрегионального и приграничного взаимодействия», - сказал он.

Министр пояснил, что стороны высказались за активизацию переговоров в рамках созданной в 2016 году рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и правительством Монголии. Лавров напомнил, что в феврале 2017 года в Улан-Баторе состоялось второе заседание этой группы. «Рассчитываем, что она будет работать ритмично», - сказал он.