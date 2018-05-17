Б.Сагинтаев обсудил с главой арабской компании вопросы развития транзитного потенциала

CA-NEWS (KZ) - В преддверии XI Астанинского экономического форума состоялась встреча премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева с председателем правления компании «Dubai Port World» Султан Ахмедом бин Сулайемом.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, они обсудили вопросы сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в сфере модернизации и развития транспортно-логистической системы, повышения эффективности управления транспортной инфраструктурой Казахстана, а также интеграции информационных систем, применяемых в Хоргосе и Актау для объединения казахстанских терминалов в глобальную логистическую цепочку на 6 континентах мира.

Отмечается, что технологии и опыт компании DP World сегодня применяются в управлении специальных экономических зон «Хоргос-Восточные ворота» и «Морпорт Актау». Практическая реализация договоренностей, достигнутых в марте в рамках визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Объединенные Арабские Эмираты (реализация до 51% доли участия в АО «УК «СЭЗ Хоргос-Восточные ворота» и 49% в СЭЗ «Морпорт Актау»), позволят Dubai Port World расширить присутствие компании на рынке Казахстана.

В рамках автоматизации СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» разработана единая информационная система «Номад», которая обеспечила автоматизацию бизнес-процессов и снизила время досмотровых процедур с 24 часов до 30 минут.

Соглашением, подписанным с Dubai Trade, предусмотрена интеграция «Номад» с информационной Системой портовой коммуникации (Port Community System), объединяющей международных участников логистической цепочки и 77 терминалов на 6 континентах мира (порты, терминалы, клиентов, шиппинговые и транспортные компании).

DP World оперирует 78 терминалами в 40 странах мира; принимает порядка 70 тыс. судов в год; объем годовой перевалки — 77 млн ДФЭ (2017); DP World является оператором порта «Jebel Ali» (площадь 134 кв. км, 77 причалов и сухих портов); в СЭЗ «Jebel Ali» работают более 7 тыс. компаний из 120 стран мира.