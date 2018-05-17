Аким Акмолинской области поручил снести в Бурабае старые общественные туалеты и установить новые

CA-NEWS (KZ) - В Бурабае прошло совещание по вопросам готовности курорта к летнему сезону.

Как сообщает пресс-служба акимата Акмолинской области, аким Бурабайского района Канат Караулов доложил, что ежегодно количество объектов инфраструктуры туризма возрастает. В начале года введен в эксплуатацию оздоровительный комплекс «Архей» вместимостью более 70 мест. На стадии реализации гостиничный комплекс на 100 мест, торгово-развлекательный центр, отели, объекты культурно-бытового и развлекательного обслуживания. Помимо этого, на площади 14 га планируется построить многофункциональный комплекс, включающий в себя объекты социально-культурного, торгово-развлекательного, спортивно-оздоровительного назначения, гостиницу с гостевыми домами и зоной променада.

Руководитель единого контакт-центра ТОО «Бурабай даму» Азамат Баймуканов рассказал о работе по взаимодействию гостиничных комплексов, ресторанов, туристических агентств и экскурсионных бюро. По его словам, сеть отелей «Алем» предлагает своим клиентам туристский пакет, включающий в себя бесплатные экскурсии и пешие походы, посещение этноаула «Жайлау» и парка развлечений «Burabay Land», а также дисконтные карты с 50% скидками на развлекательные услуги: катание на квадроциклах, конные прогулки, 5D кинотеатр, музей природы, стрельба из лука, веревочный парк и другое.

В свою очередь руководитель «НК «СПК «Есиль» Казбек Ескендиров сообщил, что в Бурабае будет выделено до 30 мест для строительства торговых павильонов в едином стиле с использованием дерева.

По итогам совещания аким региона Малик Мурзалин поручил Департаменту внутренних дел и Департаменту по чрезвычайным ситуациям к купальному сезону обеспечить общественный порядок и безопасность на водоемах, подготовить спасателей и необходимое оснащение, а также установить на пляжных зонах информационные стенды с телефонами и правилами безопасности на воде. Он также уделил внимание размещению информационных указателей для туристов на всей территории курортной зоны, ускорить установку новых общественных туалетов и снос старых, расположенных вдоль трассы.