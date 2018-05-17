ЕБРР выделит $4 млн на внедрение новых методов управления твердыми отходами в Кулябе

CA-NEWS (TJ) - Город Куляб получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) $4 млн. на внедрение новых методов управления твердыми отходами.

Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана накануне ратифицировал финансовое соглашение между правительством РТ и ЕБРР по данному вопросу.

По словам министра финансов страны Файзиддина Каххорзода, согласно документу общая стоимость проекта составляет $4 млн. Плюс Банк выделяет 850 тыс. Евро в качестве технической помощи.

50% из $4 млн., то есть $2 млн. составляют грантовые средства. Кредитные средства выделяются сроком на 15 лет с процентной ставкой 1%. Срок реализации проекта 2018-2020 годы.

Средства пойдут на приобретение специальной коммунальной техники, контейнеров для сбора мусора, строительство специальной мусорной свалки и другое.

Ранее сообщалось, что, несмотря на наличие в городе завода по переработке мусора, городской комбинат коммунальных предприятий испытывает трудности с вывозом мусора за неимением достаточного количества специальной техники, сообщает Авеста.

На выделяемые средства будет закуплена спецтехника, по всему городу расставлены мусоросборники, на окраине города оборудован объемный полигон для утилизации отходов, налажена доставка отходов на действующий завод.

В мэрии Куляба отмечают, что в городе проживает 105 тыс. человек и реализация данного проекта способствует улучшению коммунальных услуг и санитарно-эпидемиологический ситуации.