Назарбаев: Все сложнее становится договориться государствам, все больше имеет место недоверие

CA-NEWS (KZ) - В столице Казахстана 17 мая стартовал XI Астанинский экономический форум - Global Challenges Summit 2018.

Выступая с приветственным словом, президент республики Нурсултан Назарбаев отметил, что для многих казахстанцев участие в мероприятии стало традицией.

По его словам, в 11 раз форум становится площадкой для обсуждения важных вопросов мировой экономики, инвестиций и инноваций.

«С прошлогоднего форума мы стали свидетелями огромных перемен в мире: появляются новые противостояния и конфронтации, все сложнее становится договориться государствам, все больше имеет место недоверие и нежелание понимать принципы и позиции противника. Это сложнейший период для мира», - сказал глава государства.

Он добавил, что форум предусматривает поиск эффективных ответов на глобальные вызовы.

«Конфликты, споры всегда сопровождали развитие человечества. Однако наблюдаемое сегодня нарастание напряженности имеет, на мой взгляд, более глубинные причины, оно в очередной раз говорит о трансформации нашей цивилизации. В целом, таких трансформаций в истории было много, и вы все это знаете. Они были сопряжены как с возможностями, так и с рисками для регресса. Сегодня историческое время обрело беспрецедентную плотность. Мир меняется с невероятной скоростью и в очередной раз стоит перед развилкой. От того, куда он свернет, зависит, что ожидает человечество: эпоха процветания или период стагнации», - отметил Н.Назарбаев.