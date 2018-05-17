Президент Туркменистана и руководитель Rönesans Holding обсудили ход реализации доверенных компании проектов

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления компании Rönesans Holding Эрмана Ылыджака, сообщает в среду, 16 мая пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов отметил, что Туркменистан, опирающийся в своем развитии на последние достижения мировой научно-технической мысли и инновационные технологии, всегда открыт для взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнёрами, в том числе турецкими компаниями, участвующими в реализации важнейших национальных проектов.

Руководитель Rönesans Holding проинформировал президента Туркменистана о ходе реализации доверенных компании проектов и выполнении ранее данных поручений. В частности, было сообщено о проводимых работах по сооружению важнейшего объекта завода по производству высококачественного автомобильного бензина из природного газа в Овадандепе Ахалского велаята.

Отмечая исключительную важность возводимого современного газоперерабатывающего завода, Бердымухамедов подчеркнул, что успешная реализация этого масштабного проекта станет очередным шагом в наращивании мощностей отечественной нефтегазовой промышленности, развитию которой придается стратегическое значение в структуре национальной экономики. В данном контексте туркменский лидер заострил внимание руководителя Rönesans Holding на необходимости обеспечения высокого качества и выполнения всех работ в установленные контрактом сроки.

В завершение встречи турецкий бизнесмен, выразив главе Туркменистана признательность за оказываемое доверие, заверил, что возглавляемая им компания с честью выполнит все взятые на себя партнёрские обязательства.