За подготовку терактов в Москве уроженцу Таджикистана дали 15 лет тюрьмы

CA-NEWS (TJ) - Абро Хайдаров из Таджикистана хотел расплатиться с кредитом, а получил 15 лет за участие в группировке "Исламское государство" и подготовке серии терактов в Москве

Московский окружной военный суд вынес приговор четырем участникам террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ), сообщает РИА Новости.

За подготовку серии терактов в Москве злоумышленников приговорили от 15 до 18 лет тюремного заключения.

Самое строгое наказание — 18 лет — судья назначил Виктору Федоровичу. Хисматулла Наимова суд приговорил к 16 годам тюрьмы. Тамерлан Цечоев получил 16 лет лишения свободы и год ограничения свободы. Абро Хайдаров из Таджикистана получил 15 лет.

Отбывать наказание всем террористам им предстоит в колониях строгого режима.

Как сообщает Интерфакс, представитель гособвинения Павел Емельянов заявил, что полностью удовлетворен решением суда.

Защита намерена обжаловать приговор. "Считаем, что приговор несправедливый и чрезмерно строгий", - сказал адвокат Цечоева Андрей Чередниченко.

Накануне гособвинитель просил Московский окружной военный суд приговорить подсудимых, среди которых двое россиян, а также граждане Таджикистана и Молдавии, к лишению свободы на сроки от 16 до 18 лет.

По данным ФСБ, диверсионно-террористическая группа готовила серию резонансных терактов в Москве. При обысках у них нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также взрывчатое вещество.

В ФСБ отметили, что боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара "Исламского государства", который объявлен в международный розыск властями Таджикистана и сейчас находится в Турции.

Уроженец Таджикистана Хайдаров заявлял в суде о своей непричастности к ИГИЛ и подготовке теракта. По его словам, он намеревался всего лишь перепродать купленное его отцом оружие, чтобы расплатиться с кредитом.

Позже обвиняемые заявили, что раскаиваются в том, что сделали, и попросили суд вынести "справедливый, но не суровый приговор".