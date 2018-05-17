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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев призвал государства разработать общие правила использования и регулирования криптовалют

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал государства разработать общие правила использования и регулирования криптовалют.

Как сказал он 17 мая на открытии Астанинского экономического форума, большая часть стран изучает возможности адаптации криптовалют в нынешней конфигурации финансовых систем.

«Однако в данном вопросе абсолютно разрозненны действия государств. Это приведет к неэффективности. Необходимо приступить к разработке общих правил», - отметил глава РК.

По его словам, криптовалюты и технологии блокчейн могут повлечь кардинальные изменения для финансового рынка.

«По мнению экспертов, 200 из 500 крупнейших компаний исчезнут в ближайшие десятилетия. В то же время, цифровизации сопутствует рост киберпреступности: она в 2017 году признана самой серьезной угрозой бизнесу, хотя годом ранее занимала в списке пятую строку. Эти и другие факторы обуславливают стремление стран не оказаться в цифровой провинции», - сказал Н.Назарбаев и поделился опытом развития цифровой инфраструктуры в Казахстане.

«ИТ-экосистемы в стране, цифровая грамотность казахстанского населения превысит 85%. Используя новые технологии, мы планируем в обрабатывающем секторе увеличить производительность труда за 5 лет в 1,5 раза», - сообщил президент.

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