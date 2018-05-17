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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане решили реорганизовать энергохолдинг «Барки точик»

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление о реорганизации компании «Барки точик», сообщает пресс-служба главы РТ.

Как отмечается в сообщении, на базе компании «Барки точик» будут созданы два новых акционерных общества – ОАО «Передающие электрические сети» и ОАО «Распределительные электрические сети».

Глава правительства поручил Минэнерго РТ совместно с компанией «Барки точик» и Налоговым комитетом страны в трехмесячный срок «определить имущественные права и обязанности указанных акционерных обществ и представить Госкомимуществу».

Финансирование реструктуризации «Барки Точик» составляет 7 млн 231 тыс. 400 евро. В качестве исполнителя плана реструктуризации была привлечена международная консалтинговая компания Corporate Solutions.

Напомним, энергохолдинг "Барки точик" по итогам 2017 года был назван в числе крупных должников по налогам. Глава Налогового комитета при правительстве Таджикистана Нусратулло Давлатзода в начале февраля сообщил журналистам, что сумма задолженности "Барки точик" по налогам за прошлый год составила 101 миллион сомони ($11,5 млн).

Барки Точик» является держателем, переданного правительством Таджикистана пакета акций акционерных обществ, действующих в области электроэнергетики, а также осуществляет право владения, пользования, распоряжения имуществом предприятий и учреждений, переданных в еë управление.

В компанию входят Душанбинская ТЭЦ, Нурекская, Байпазинская, Кайраккумская ГЭС, Каскад Вахшских ГЭС (Головная, Перепадная, Центральная), Каскад Варзобских ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3) и ГЭС Хазара.

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