Тува планирует создать четыре транспортных коридора с Монголией

CA-NEWS (MNG) - Тува рассчитывает на создание четырех транспортных коридоров в рамках сотрудничества с Монголией: автомобильного, авиационного, железнодорожного и энергетического. Об этом на своей странице в Facebook написал по итогам переговоров в Улан-Баторе глава Тувы Шолбан Кара-оол.

«Население и власти этих районов (приграничных) настроены на активное сближение, на торговлю, на совместные предприятия. Задача правительств - поддержать их, создать максимально благоприятные условия для роста. Мы изложили свое видение, как это сделать. Прежде всего, это выстраивание как минимум четырех транспортных коридоров между нашими странами: автомобильного, авиационного, железнодорожного и энергетического», - написал Кара-оол.

Речь идет о развитии автомобильного сообщения между двумя странами, возможности строительства железной дороги, которая соединит Транссиб и монгольские магистрали, запуск международных авиарейсов в аэропорт Кызыла и транзит электричества через Туву от сибирских энергомощностей.

«Со своей стороны Тува уже достаточно много сделала, чтобы дать четкий сигнал соседям, что наши шаги к партнерству очень серьёзны, взаимовыгодны и нацелены на десятилетия вперёд. Мы модернизировали аэропорт и скоро получим разрешение на международные полеты, в том числе и в Монголию. С 2017 года реконструируется до международных стандартов главная автомагистраль, ведущая к монгольской границе. Расширен функционал Тувинской таможни. Готовится решение об открытии границы в Туве для всех стран. Осенью возобновляется строительство тувинской ветки Транссиба, которая рассматривается как начало еще одного пути, связывающего через Туву и Монголию транспортные системы России и Азии. Мы замкнули у себя Саянское энергокольцо, а с ним создали возможность для увеличения транзита электроэнергии в Монголию, и это работа уже идет. Наконец, мы с Красноярским краем и Хакасией образовали единый экономический регион – Енисейскую Сибирь с инвестиционным портфелем на полтриллиона рублей», - написал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

«Конечно, соглашения по таким крупным и капиталоемким проектам, как строительство встречных дорог или создание единой энергосети не достигаются в один день и даже год. Предстоит скрупулезная и напряженная работа рабочих групп, расчеты и сверка по целому ряду позиций. Главное, что в ходе переговоров наши взгляды на общие проекты еще больше сблизились, мы еще лучше понимаем теперь их преимущества и выгоды, а это надежная гарантия, что они будут реализованы. Следующие встречи планируем провести у нас, в Туве», - отметил он.

В течение трех дней тувинская делегация провела встречи с президентом Монголии, представителями кабинета министров этой страны, различных ведомств. Обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества в увязке с ключевыми инфраструктурными проектами.