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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Караганде при получении взятки задержан прокурор

CA-NEWS (KZ) - В Караганде при получении взятки задержан прокурор.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, 16 мая сотрудники Департамента внутренних расследований ведомства при получении взятки в размере 300 тыс. тенге ($900) за применение в отношении трех подсудимых уголовного наказания, не связанного с реальным лишением свободы, задержали с поличным прокурора отдела прокуратуры района имени Казыбек би города Караганды Е.Балхабекулы.

В настоящее время он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По делу проводятся необходимые следственные действия.

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