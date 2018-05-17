В Караганде при получении взятки задержан прокурор

CA-NEWS (KZ) - В Караганде при получении взятки задержан прокурор.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, 16 мая сотрудники Департамента внутренних расследований ведомства при получении взятки в размере 300 тыс. тенге ($900) за применение в отношении трех подсудимых уголовного наказания, не связанного с реальным лишением свободы, задержали с поличным прокурора отдела прокуратуры района имени Казыбек би города Караганды Е.Балхабекулы.

В настоящее время он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По делу проводятся необходимые следственные действия.