За состоянием коров в Костанайской области будут следить через датчик в желудке

CA-NEWS (KZ) - В Костанайской области запустили проект «Умная молочная ферма».

Как сообщает пресс-служба акимата региона, для реализации проекта были приглашены эксперты из Австрии.

По словам директора по развитию Smaxtec Франс Цехнер, новизна и уникальность технологии заключается в том, что при введении в рубец коров специального устройства - болюса, можно контролировать общее состояние коровы и знать об ее основных физиологических параметрах абсолютно все. Болюс может находиться в желудке животного до 5 лет.

«Это единственная система в мире, подобной пока нет. Этот маленький болюс через ротовую полость опускается в желудок коровы. И оттуда он отправляет в базу данных три важные информации. Первая - это температура. Мы готовы измерять температуру каждые 5 минут. Вторую важную информацию, которую можно получить, это двигательная активность животного, для репродукции. Благодаря болюсу мы понимаем, что животное готово к осеменению. И третья важная информация - это уровень ph в желудке. Этот показатель показывает, все ли хорошо с желудком и питанием коровы. Коровы, которые производят много молока, нуждаются в высокоэнергичном кормлении. Если мы не даем им достаточно энергии, ph падает, корова может перестать есть и тогда она умирает», - рассказал эксперт.

Он добавил, что получать информацию о состоянии КРС можно на любой настроенный гаджет. В Костанайской области будет первая в Казахстане «умная ферма», где устанавливается система Smaxtec. Партнером австрийских экспертов стала компания ТОО «Агри КАС».

Проект будет тестироваться на 32 коровах в течение 3 месяцев. Если система даст хорошие результаты, болюсы будут внедрены в желудки 740 коров фермы.