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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Медведев подтвердил планы создать офшоры в России

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил планы создать в России специальные административные районы с признаками офшора. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании Международного юридического форума в Санкт-Петербурге, передает РБК.

«Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области — на островах Русский и Октябрьский», - уточнил он. Медведев отметил, что лучшие практики передового правового регулирования, протестированные в экспериментальных зонах, могут распространиться на российскую экономику в целом.

Представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в середине апреля заявил, что офшорную зону для всех российских компаний следует создать на острове Русский. Он отмечал, что не видит «ничего страшного» в создании офшоров, если все риски, связанные с уходом от налогов, будут учтены и пересмотрены. Российская экономика должна отражать ситуацию в мире, меняя свои правила с изменением мировой обстановки, подчеркнул Трутнев.

Газета «Ведомости» в апреле со ссылкой на федеральных чиновников сообщала, что для поддержки российских компаний, которые попали под новые санкции США, правительство может создать в России две территории со «специальным режимом и признаками офшора». Собеседники издания отмечали, что такие зоны могут появиться на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский на Дальнем Востоке. Соответствующий законопроект уже разработан Минэкономразвития, отмечала газета.

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