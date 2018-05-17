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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп на своей странице в Twitter поделился видео со встречи с президентом Узбекистана (видео)

CA-NEWS (UZ) - Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter поделился видео встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Приветствуя гостя, Трамп отметил, что Узбекистан остается важным государством и стратегическим партнером для США, а авторитет республики в регионе растет.

“Для меня большая честь встретиться с вами в Белом доме”, — написал президент США и разместил видеоролик встречи Мирзиёева.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев выразив благодарность за приглашение и отметил, что США последовательно поддерживают Узбекистан.

“После президентских выборов в Узбекистане и США отношения между нашими странами поднялись на новый уровень. Название принимаемого сегодня Совместного заявления “Узбекистан и соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства” говорит само за себя, свидетельствует о наших стремлениях, нацеленных на дальнюю перспективу”, — подчеркнул Мирзиёев.

В ходе трехдневного визита узбекской делегации в США запланированы переговоры на высшем уровне в узком и расширенном составе, а также посещение узбекским лидером Пентагона и общение с сенаторами и конгрессменами.

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