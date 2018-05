Трамп на своей странице в Twitter поделился видео со встречи с президентом Узбекистана (видео)

CA-NEWS (UZ) - Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter поделился видео встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Today, it was my great honor to welcome President Mirziyoyev of Uzbekistan to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/3EkHChjnYA