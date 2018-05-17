Фоторепортаж: Рахмон показал Лукашенко красоты Варзоба

CA-NEWS (TJ) - Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Беларуси Александр Лукашенко в рамках официального визита осмотрели красивые и неповторимые местности в Варзобском районе.

Знакомство глав государств началось с загородной резиденции правительства, и продолжилось в местечке Такоб района, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Как сообщили в пресс-службе, в первого дня визита в Таджикистан Александр Лукашенко выразил восхищение красивой природой Таджикистана, национальными блюдами и таджикским гостеприимством.

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Главы государств осмотрели красивые пейзажи, богатый цветами и редкими деревьями парк загородной резиденции правительства. Гостю показали образцы декоративных цветов, кустов и различных деревьев.

Во второй половине 16 мая официальный визит президента Беларуси в Таджикистан завершился, и Александр Лукашенко вернулся из Душанбе в Минск.

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В Международном аэропорту Душанбе гостя проводил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.