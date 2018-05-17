ФАО рекомендует внедрять цифровое оборудование в сельском хозяйстве

CA-NEWS (UZ) - В Воронеже 17 мая продолжает работу 31-я сессия региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы и Центральной Азии.

Во второй день работы международного форума главной темой стало создание электронного сельского хозяйства. На пленарных сессий участники обсуждают использование информационных и коммуникационных технологий в целях развития устойчивых и инклюзивных продовольственных комплексов, и торговой интеграции в странах Европы и Центральной Азии.

Как отметили участники форума, нужно дать фермерам возможность внедрять новые технологии, такие как цифровое оборудование. Например, оснащать автомобили GPS-приёмниками. Но они будут бесполезными если нет подходящей инфраструктуры, нет карт местности, нет геоструктуры. В тоже время была подчёркнута необходимость сокращения разрыва между фермерскими хозяйствами.

Главы делегаций также высказали идею обеспечить единообразие в информационных и коммуникационных технологиях, так как их производители используют свои форматы и часто между ними нет функциональной совместимости.

На Конференции планируется рассмотреть вопросы, связанные с функционированием сети децентрализованных отделений ФАО в регионе, и определить приоритетные направления работы ФАО в Европе и Центральной Азии на следующий двухгодичный период.

В ходе форума также будут обсуждены доклады недавней сессии региональных комиссий ФАО по вопросам сельского и лесного хозяйства, рыболовства и аквакультуры, в том числе отчеты о последних совещаниях Европейской консультативной комиссии по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах, Региональной комиссии по рыбному хозяйству в Центральной Азии.