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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане пройдет Кубок мира по триатлону. Ряд улиц будут перекрыты

CA-NEWS (KZ) - В Астане 19-20 мая пройдет Кубок мира по триатлону «ITU World Cup Astana 2018».

Как сообщает пресс-служба акимата города, в соревновании примут участие 130 профессиональных атлетов из 38 стран мира и более 200 спортсменов-любителей.

Сильнейшие атлеты – 65 мужчин и 65 женщин – будут бороться за очки в мировом рейтинге и выявлять сильнейшего на «стандартной» дистанции (1500 м – плавание, 40 км – велосипед, 10 км – бег).

20 мая пройдут детские старты и соревнования для Age Group (любителей) с целью популяризации и развития триатлона в Казахстане.

Отмечается, что с 18 по 20 мая в связи с проведением соревнований будет ограничено движение по проспекту Б.Момышулы (от ул. Токпанова до ул. Кошкарбаева), улице Сарайшык (от пр. Б.Момышулы по мосту М-1), по ул. Шалкыма (от моста М-1, через мост М-2 до ул. Алиева).

Дата и время перекрытия:
- 18 мая (пятница) с 15:00 до 16:00,
- 19 мая (суббота) с 12:00 до 18:00,
- 20 мая (воскресенье) с 09:00 до 15:00.
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