Монголия построит морской терминал в Приморском крае для экспорта своей продукции

CA-NEWS (MNG) - Монголия построит морской терминал в Приморском крае для экспорта своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Батмунх Батцэцэг на встрече с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко, передает пресс-служба краевой администрации.

«Сейчас мы экспортируем товары в основном в Китай, но хотим получить доступ к морю, чтобы выйти на третьи рынки. Нам нужна ваша поддержка в поиске морского порта для организации пилотных перевозок, а также в подборе земельного участка для строительства нового терминала», - сказала замминистра.

Организация транспортировки монгольских грузов через порты России включенная в программу развития стратегического партнерства между Россией и Монголией. Для ее решения правительства обеих стран планируют заключить соглашения об условиях транзитных перевозок и развитии приграничного сотрудничества.

Тарасенко отметил, что Приморский край готов к сотрудничеству с Монголией и предложил протестировать грузовые перевозки на одном из незагруженных портов Приморья.

Батцэцэг пригласила главу Приморья принять участие в выставке российской экспортной продукции и форуме приграничного сотрудничества, которые пройдут в Монголии в июне.