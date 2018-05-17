РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия построит морской терминал в Приморском крае для экспорта своей продукции

CA-NEWS (MNG) - Монголия построит морской терминал в Приморском крае для экспорта своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Батмунх Батцэцэг на встрече с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко, передает пресс-служба краевой администрации.

«Сейчас мы экспортируем товары в основном в Китай, но хотим получить доступ к морю, чтобы выйти на третьи рынки. Нам нужна ваша поддержка в поиске морского порта для организации пилотных перевозок, а также в подборе земельного участка для строительства нового терминала», - сказала замминистра.

Организация транспортировки монгольских грузов через порты России включенная в программу развития стратегического партнерства между Россией и Монголией. Для ее решения правительства обеих стран планируют заключить соглашения об условиях транзитных перевозок и развитии приграничного сотрудничества.

Тарасенко отметил, что Приморский край готов к сотрудничеству с Монголией и предложил протестировать грузовые перевозки на одном из незагруженных портов Приморья.

Батцэцэг пригласила главу Приморья принять участие в выставке российской экспортной продукции и форуме приграничного сотрудничества, которые пройдут в Монголии в июне.

print
  • В Афганистане военные отразили наступление талибов на город Фарах
  • Президент Монголии встретился с участниками сидячей забастовки (видео)
  • Монгольский альпинист покорил вершину Эвереста
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×