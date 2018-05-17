Полный цикл переработки хлопка в Таджикистане обещают наладить к 2025 году

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане до 2025 года планирую наладить полный цикл переработки производимого в стране хлопка-волокна. Об этом накануне в парламенте заявил первый заместитель министра промышленности и новых технологий Хол Хайдар в ходе обсуждения стратегии развития промышленности в РТ на период до 2030 года.

По его словам, ежегодно увеличивается объем переработки хлопка-волокна, и в прошлом году этот показатель достиг 17,1 тыс. тонн. В прежние годы в стране перерабатывалось всего лишь 3-5 тыс. тонн хлопка.

Однако спикер Маджлиси намояндагон Шукурджон Зухуров отметил, что в прошлом году в стране было произведено порядка 133 тыс. тонн хлопка-волокна и переработанный объем хлопка является незначительным.

«Нужны новые перерабатывающие мощности, чтобы увеличить доходы от этой продукции. Производимый хлопок-волокно, в основном экспортируется в виде сырья», – отметил спикер.

По статистическим данным в прошлом году Таджикистан экспортировал хлопок-волокно на сумму свыше $121 млн.

Напомним, в 2007 году в Таджикистане была принята программа, согласно которой полный цикл переработки хлопка планировалось наладить до 2015 года, сообщает Авеста.

По истечению указанного периода, профильные ведомства экономического блока страны подтвердили, что госпрограмма не выполнена, хотя проект обещал солидную сумму доходов и создание около 40 тыс. новых рабочих мест.