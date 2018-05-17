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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЕАЭС и Китай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

CA-NEWS (KZ) - В Астане 17 мая государства-члены Евразийского экономического союза и Китай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

Документ подписали глава Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и представитель Министерства коммерции КНР Фу Цзыин.

Кроме того, ЕЭАС и Китай заключили временное соглашение о создании зоны свободной торговли.

Ранее министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов сообщал, что соглашение носит непреференциальный характер и не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров. Вместе с тем, по его словам, соглашение позволит улучшить условия доступа отечественных товаров на рынок Китая путем имеющихся в соглашении норм по упрощению торговых процедур, повышению уровня транспарентности, а также повышению уровня взаимодействия по всем сферам торгового сотрудничества.

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