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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин пообещал, что корабли с «Калибрами» будут нести постоянную вахту в Средиземном море

CA-NEWS (CA) - Российские корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести боевое дежурство в Средиземном море. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РБК.

О планах постоянной вахты в Средиземноморье кораблей ВМФ с крылатыми ракетами Путин рассказал на совещании с участием руководства Минобороны и предприятий ОПК. Необходимость этих мер глава государства объяснил сохраняющейся угрозой со стороны террористов в Сирии.

«В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок. При этом в связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту», - рассказал Путин.

По словам президента, объем задач, решаемых ВМФ, за последние годы заметно вырос. Расширилась география присутствия российского флота: речь идет о Средиземном море, Северной Атлантике и морском пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, сказал он.

Путин отметил слаженную работу экипажей в Сирии. По его словам, удары крылатыми ракетами и эффективная работа палубной авиации нанесли террористам существенный ущерб. «Наращивание боевого потенциала флота, практика дальних морских походов, учений, тренировок должны быть продолжены», - подчеркнул президент.

На фоне продолжающегося конфликта в Сирии российские корабли, оснащенные «Калибрами», регулярно совершают боевые походы в этот регион. Так, в середине марта на вахту в Средиземное море направился фрегат «Адмирал Эссен». Он и ранее принимал участие в военной операции против террористов: в частности, в прошлом сентябре нанес удары «Калибрами» по позициям боевиков в районе города Дейр-эз-Зор.

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