Чиновник Минздрава Узбекистана поднял руку на пациентку, нуждающуюся в гемодиализе (видео)

CA-NEWS (UZ) - Чиновник Министерства здравоохранения Узбекистана отказался отвечать жительнице Ташкента, обратившейся за помощью в министерство после того, как ей отказали в получении бесплатной процедуре гемодиализа в больнице. Кроме того, чиновник пытался ударить женщину, когда она снимала его на видео, передает centralasian.org.





Жительница Ташкента, попросившая не разглашать ее имени, рассказала, что в начале этой недели из-за отсутствия в клинике бесплатного гемодиализа и фильтра она не смогла получить положенную ей по закону медицинскую помощь и решила обратиться с жалобой в Министерство здравоохранения.

Однако, как говорит собеседница, вместо того, чтобы ответить на ее обращение, чиновник Минздрава накинулся на нее с кулаками. На видеозаписи видно, как чиновник некоторое время слушает вопросы пациентки, но затем, не выдержав, начинает грубить ей и пытается отобрать у нее мобильный телефон.

Специалист одного из управлений Министерства рассказал, что инцидент произошел в минувший понедельник. "Наш сотрудник не смог сдержаться и попытался отобрать мобильный телефон у пациентки, которая решила снять происходящее. Жаждущая мести пациентка сделала все, чтобы вывести из себя нашего сотрудника. Мы не оправдываем действия нашего сотрудника и обязательно примем в отношении него дисциплинарное взыскание", – сказал представитель Минздрава.

По словам женщины, в настоящее время в Ташкенте многие пациенты, нуждающиеся в бесплатной процедуре гемодиализа, не могут получить необходимую им медицинскую помощь в отделении гемодиализа. "Они не выдают больным новые фильтры. Одноразовый фильтр используют по три раза. Кроме того, они не выдают нам такие бесплатные препараты, как гепарин, венофер и репретин. Больные покупают их за свой счет. Процедура диализа должна длиться 4 часа, а врачи заканчивают процедуру через 3 часа", – говорит она.

Однако, как признался чиновник Минздрава, в настоящее время в Узбекистане существует дефицит аппаратов для гемодиализа. По его словам, на сегодняшний день не работает 17 аппаратов для гемодиализа, а действующих не хватает на всех 4 тысяч нуждающихся.

Справка: Гемодиализ проводится при отказе почек. Гемодиализ – это лечебная процедура, выполняющая задачу почек, что позволяет спасти жизнь пациентам, нуждающимся в них.