Правительство Монголии бесплатно выделит семьям более 8,6 тыс. гектаров земли

CA-NEWS (MNG) - В Монголии бесплатно выделят семьям в текущем году 8605 гектаров земли, сообщает пресс-служба правительства страны.

Правительство также выделит 30 гектаров земли для бизнесменов, которые хотят выращивать картофель и овощи.

В прошлом году 32 тыс. монголов получили от правительства бесплатно 3443 гектаров земли.

По данным Управления земельной приватизации имущественных отношений Улан-Батора, те, кто проживает в столице, также могут бесплатно получать земли в сельских районах.

В соответствии с законом о распределении земли, размер выделенного участка, варьируется в зависимости от местоположения. Иностранным гражданам и компаниям не разрешено владеть землей, но они могут использовать на определенных условиях.

Общая площадь Монголии составляет 1564,116 квадратных километров. Но более половины его трех миллионов жителей живут в столице — Улан-Баторе.