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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В «Назарбаев Интеллектуальные школы» установят солнечные фотоэлектрические системы

CA-NEWS (KZ) - Министерство энергетики Казахстана, акимат Астаны, Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» и компания «Шелл» 17 мая в рамках Астанинского экономического форума подписали меморандум по реализации пилотного проекта «Солнечная энергия школам».

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, документ предусматривает установку солнечных фотоэлектрических систем в НИШ в городах Астана, Алматы, Актау, Атырау и Уральск.

Проект «Солнечная энергия школам» инициирован компанией «Шелл». Он является уникальным проектом такого рода для Казахстана и направлен на развитие сферы малогабаритных проектов производства распределенной энергии в общенациональном масштабе с целью дальнейшей поддержки усилий республики по переходу к «зеленой экономике». Проект также направлен на содействие развитию потенциала малого и среднего бизнеса, а также стимулирование интереса молодого поколения к программам изучения точных наук.

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