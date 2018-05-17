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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев заявил о необратимых достижениях в области прав человека в Узбекистане
Предыстория: Трамп на своей странице в Twitter поделился видео со встречи с президентом Узбекистана (видео)

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что достигнутый его страной прогресс по улучшению ситуации в области прав человека в Узбекистане «необратим». Об этом Мирзиёев заявил по итогам встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

В распространенном вечером 16 мая заявлении, в котором объявлено о «новой эпохе стратегического партнерства» между двумя странами, Белый дом заявил, что Трамп признал, что с началом президентства Мирзиёева Узбекистан достиг «огромного прогресса по важным политическим, экономическим и социальным реформам». Мирзиёев занял президентский пост после смерти в 2016 году Ислама Каримова, правившего Узбекистаном на протяжении около четверти века.

Согласно сообщению Белого дома, президент Трамп поприветствовал программу реформ президента Мирзиёева по улучшению ситуации с правами человека в Узбекистане, отметил освобождение политических заключенных, меры по искоренению систематического использования детского труда в стране, существенный прогресс в борьбе с принудительным трудом.

«Эти достижения создали условия для повышенного экономического, политического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности» с Соединенными Штатами, говорится в заявлении Белого дома. Согласно этому заявлению, Мирзиёев в ходе своего первого официального визита в Вашингтон заявил о решимости реализовать комплексную «дорожную карту» для поддержания в Узбекистане религиозных свобод. Мирзиёев заявил, что его политика «выдвижения интересов узбекистанцев на первый план» позволит и далее добиваться продвижения в области прав человека и свобод.

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