В Астане 146 бюджетников и очередников получили квартиры

CA-NEWS (KZ) - Аким Астаны Асет Исекешев 17 мая вручил горожанам ключи от 292 квартир.

Как сообщает пресс-служба акимата, среди получателей нового жилья 146 очередников из категорий социально уязвимых слоев населения и работники бюджетных организаций.

«Первый день священного месяца Рамазан начался с радостного события для вас. В рамках трансформации акимата сейчас работает специальное учреждение, которое занимается вопросами постановки в очередь и предоставления жилья. Новый формат подхода к работе позволит обеспечить прозрачность оказания государственных услуг. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 6 жилых комплексов более чем на 1 тыс. квартир общей площадью 60,58 тыс. квадратных метров. Поэтому нас ждет еще много радостных событий. От всей души поздравляю всех вас с сегодняшним новосельем!» – сказал А.Исекешев.