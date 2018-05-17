Достижению цели «Нулевого голода» в Центральной Азии помешают бедность и изменение климата, - глава ФАО

CA-NEWS (UZ) - Достижение цели «Нулевого голода» в Европе и Центральной Азии возможно только при поддержке малых и семейных фермерских хозяйств для сокращения бедности и рациональном использовании природных ресурсов в условиях меняющегося климата, сказал Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва 16 мая в ходе региональной конференции в Воронеже.

Регион «добился значительного прогресса» в вопросах неполноценного питания за последние годы, «но в некоторых странах недоедание по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность», сказал Грациану да Силва на открытии Региональной конференции ФАО для Европы и Центральной Азии, в которой принимают участие министры и другие высшие должностные лица из 42 стран.

«Для искоренения неполноценного питания и бедности в сельских районах Европы и Центральной Азии требуется еще больше усилий, если мы хотим достичь «Нулевого голода» к 2030 году», - сказал Генеральный директор ФАО участникам конференции.

Уровень мирового голода вырос в 2016 году после более чем 10-летнего непрерывного снижения, и предварительные данные свидетельствуют о том, что в 2017 году распространенность недоедания вновь выросла, отметил Грациану да Силва.

Он привел недавние цифры ФАО, согласно которым 14 миллионов человек в Европе и Центральной Азии, главным образом в сельских районах, по-прежнему сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности. Среди наиболее пострадавших стран оказались такие страны, как Таджикистан, где 30 процентов населения недоедают, Молдова (8,5 процента), Грузия (7 процентов), Кыргызстан (6,4 процента) и Узбекистан (6,3 процента).

Грациану да Силва особо подчеркнул важность работы ФАО в регионе для расширения возможностей мелких фермеров и семейных фермерских хозяйств по сокращению масштабов нищеты и рациональному использованию природных ресурсов в условиях изменения климата.

Отметив, что изменение климата является «одним из главных препятствий на пути к достижению устойчивого развития», Грациану да Силва сказал, что «крайне важное значение имеет содействие адаптации продовольственных систем к изменению климата, особенно это касается бедных сельских общин».