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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР поможет Таджикистану в управлении рисками стихийных бедствий

CA-NEWS (TJ) - Азиатский банк развития предоставит безвозмездное финансирование для реализации проекта по управлению рисками стихийного бедствия в Таджикистане.

Вопросы подготовки Национального проекта по управлению рисками стихийных бедствий обсуждены в среду, 16 мая, на встрече министра финансов Таджикистана Файзиддина Каххорзода с представителями АБР, сообщает Минфин РТ.

В сообщении отмечается, что АБР намерен финансировать проект на полной грантовой основе.

«Предлагаемый проект будет способствовать укреплению институционального потенциала министерств и линейных ведомств в борьбе с бедствиями, вызванными природными катаклизмами, такими как землетрясения, оползни, грязевые сели и лавины, чтобы свести к минимуму человеческие, имущественные и социально-экономические потери инфраструктуры», - подчеркивают в министерстве.

Ожидается, что реализация проекта начнется в начале следующего года. Стороны договорились обсудить детали проекта при новых встречах.

Общая сумма проекта оценивается в 120 миллионов долларов, из которых около 105 миллионов планирует выделить АБР. В частности, более 102,3 миллиона долларов на основе льготного кредита и свыше 2 миллионов – на грантовой основе. Доля правительства РТ в реализации этого проекта указывается в сумме 15,7 миллионов долларов.

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