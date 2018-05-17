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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мичиганской университет выплатит $500 млн жертвам домогательств бывшего врача сборной США

CA-NEWS (CA) - Университет Мичигина, где раньше работал Ларри Нассар, выплатит $500 млн жертвам сексуальных домогательств со стороны экс-врача американской сборной по спортивной гимнастике, сообщает телеканал Euronews.

Более $400 млн получат 330 женщин, которые судились с Нассаром. Еще $75 млн будут выделены в специальный фонд.

Нассар работал врачом сборной США по гимнастике и в клинике в кампусе Мичиганского университета. Жертвами врача, как правило, становились несовершеннолетние девушки. Так, в 13-летнем возрасте от его действий пострадала победительница Олимпиады-2012 Маккайла Марони. Многие из жертв свидетельствовали о том, что они подвергались домогательствах под видом оказания медицинской помощи.

Нассар уже находится в тюрьме, он отбывает 60-летний срок за изготовление детской порнографии. В январе этого года он был приговорен еще к 175 годам лишения свободы по делу о сексуальном насилии.

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