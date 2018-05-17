Монголия приняла участие в международном форуме «Атомэкспо-2018»

CA-NEWS (MNG) - Делегация Монголии приняла участие в 10-м юбилейном Международном форуме «Атомэкспо-2018», который проходил в Сочи с 14 по 16 мая, сообщает Монцамэ.

По инициативе Российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Международный форум прошёл под девизом «Глобальное партнерство – общий успех», сделав акцент на важности международного сотрудничества в развитии ядерной энергетики.

«Мы считаем, что развитие мировой атомной отрасли, а также решения проблем изменения климата зависят от сотрудничества и совместной работы всех лидеров мировой атомной отрасли», - сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации Кирилл Комаров.

В юбилейном форуме приняли участие более 3000 делегатов из более 60 стран. По приглашению генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева в трехдневном мероприятии приняли участие генеральный секретарь Комиссии по атомной энергии Монголии Г.Манлайжав и исполнительный директор госкомпании «Мон-Атом» Д.Далайжаргал.

Напомним, что в феврале этого года в Москве «на полях» заседания Монголо-российской межправительственной комиссии состоялось подписание Меморандума о намерениях между Комиссией по ядерной энергии Монголии и Госкорпорацией «Росатом» о сотрудничестве в области создания центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ).