Посол Таджикистана принял участие в вечере открытых дверей консульства в Гамбурге

- Таджикистан, общество
- 15:47, 17 мая 2018
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CA-NEWS (TJ) - 15 мая вечером в городе Гамбург состоялся традиционный «Вечер открытых дверей консульств», сообщает посольство Таджикистана в Германии.
По инициативе Почетного консульства Таджикистана в федеральных землях Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн совместно с посольством Республики Таджикистана в Германии данное мероприятие проходило с 18 часов до 22 часов вечера.
Для проведения этого мероприятия на соответственно высоком уровне посольством Таджикистана на обозрение гостей был оформлен культурный стенд с предметами народного ремесла таджиков, а также представлено большое количество туристических брошюр и проспектов.
Мероприятие в этом году было приурочено «Году развития туризма и народных ремесел» в Таджикистане и проведена под девизом «Душанбе в гостях у Гамбурга».
В течение установленного времени мероприятие посетили более 300 представителей политических, экономических и культурных кругов, дипломатический корпус, депутаты парламента федеральной земли Гамбурга, наши соотечественники, а также таджикские студенты.
Посол Таджикистана в Германии Маликшо Негматов предоставил присутствующим подробную информацию о туристическом потенциале Таджикистана и развитии этой важной отрасли экономики, в частности рассказал о достопримечательностях прекрасной столицы горного Таджикистана, сообщает Авеста.
Вместе с тем гостям были представлены короткометражные фильмы под названием «Прекрасный Душанбе»и «Цветы Душанбе».