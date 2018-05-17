Посол Таджикистана принял участие в вечере открытых дверей консульства в Гамбурге

CA-NEWS (TJ) - 15 мая вечером в городе Гамбург состоялся традиционный «Вечер открытых дверей консульств», сообщает посольство Таджикистана в Германии.

По инициативе Почетного консульства Таджикистана в федеральных землях Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн совместно с посольством Республики Таджикистана в Германии данное мероприятие проходило с 18 часов до 22 часов вечера.

Для проведения этого мероприятия на соответственно высоком уровне посольством Таджикистана на обозрение гостей был оформлен культурный стенд с предметами народного ремесла таджиков, а также представлено большое количество туристических брошюр и проспектов.

Мероприятие в этом году было приурочено «Году развития туризма и народных ремесел» в Таджикистане и проведена под девизом «Душанбе в гостях у Гамбурга».

В течение установленного времени мероприятие посетили более 300 представителей политических, экономических и культурных кругов, дипломатический корпус, депутаты парламента федеральной земли Гамбурга, наши соотечественники, а также таджикские студенты.

Посол Таджикистана в Германии Маликшо Негматов предоставил присутствующим подробную информацию о туристическом потенциале Таджикистана и развитии этой важной отрасли экономики, в частности рассказал о достопримечательностях прекрасной столицы горного Таджикистана, сообщает Авеста.

Вместе с тем гостям были представлены короткометражные фильмы под названием «Прекрасный Душанбе»и «Цветы Душанбе».