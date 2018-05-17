На юге Таджикистана трое жителей погибли под селевым потоком

CA-NEWS (TJ) - Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Хатлонской области 17 мая сообщил, что в результате селевого потока в Пянджском погибли трое – мужчина и двое детей. Однако жители пострадавших районов говорят, что селевой поток стал причиной смерти не менее шести человек.

Ходжи Курбон, житель Пяджского района, в беседе с Радио Озоди сказал, что обнаружены тела трех человек, и в настоящее время продолжаются поиски тех, чьи дома были разрушены селевым потоком. По его словам, селевой поток обрушился внезапно в то время, когда многие находились дома.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ сообщили, что замглавы ведомства срочно выехал на место стихии. Сообщается, что глава Хатлонской области Давлатшо Гулмухаммадзода также анходится в Пянджском районе. От проливных дождей пострадали пахотные земли, дороги и приусадебные участки в трех джамоатах района, говорят местные власти.

Тем временем, в Фархорском районе из-за непрекращающихся дождей вышел из берегов река Сурхоб. Под водой оказались несколько домов в кишлаках Сурхоб и Кизилсу джамоата Галаба, серьезно пострадали поля дехканских хозяйств, сообщил Радио Озоди Мухаммад Валиев, глава местного штаба по ЧС и ГО.

Гидрометцентр Таджикистана предупреждает, что до 20 мая в республике сохранится неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди, местами сильные, временами с грозами, возможен град. «В связи с выпадением сильных осадков на реках районов республиканского подчинения, Хатлонской и Согдийской областях ожидается повышение уровня воды, в горных и предгорных районах селеопасно», предупреждают синоптики.