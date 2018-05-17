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  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Два лица узбекских СМИ: двойное освещение одного события (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане два СМИ дали полярные мнения в передаче об одном и том же событии - сносе домов граждан в Андижане.

Примечательно, что один и тот же человек даёт два совершенно разных мнения двум изданиям. Об этом в видеорепортаже от centralasina.org.

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