Два лица узбекских СМИ: двойное освещение одного события (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане два СМИ дали полярные мнения в передаче об одном и том же событии - сносе домов граждан в Андижане.

Примечательно, что один и тот же человек даёт два совершенно разных мнения двум изданиям. Об этом в видеорепортаже от centralasina.org.