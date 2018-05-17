Посол Монголии получил высшую награду Франции - орден «Почетного легиона»

CA-NEWS (MNG) - Во вторник, 15 мая Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Монголии Элизабет Барсак вручила высшую награду страны – орден Почетного легиона знаменитому монгольскому переводчику, доктору исторических наук, Чрезвычайному и Полномочному послу Т.Тумурхулэгу, сообщает Монцамэ.

По указу президента Франции вручается орден «Почетного легиона» французским военным и общественным деятелям за выдающиеся заслуги и виднейшим зарубежным деятелям за их достижения в области популяризации французской культуры.

На церемонии награждения посол Элизабет Барсак подчеркнула, что Т.Тумурхулэг внес значимый вклад в развитие не только дипломатической службы, но и литературы.

Напомним, что заслуженный деятель культуры Монголии Т.Тумурхулэг перевел на монгольский язык множество произведений ведущих французских авторов, таких как Вольтер, Шарль де Монтескье, Дени Дидро, Ги де Мопассан, Антуан де Сэнт-Экзюпери, Альбер Камю и др. Также он перевел монгольские фильмы «Цогт тайж» и «Слезы верблюдицы» на французский.