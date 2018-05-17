На Алтае‍ задержан глава террористической организации из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Суд в Барнауле вынес приговор гражданину Таджикистана Самандару Гадоеву за вовлечение в деятельность запрещенной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", сообщает УФСБ России по Алтайскому краю.

Как уточняется, мужчина в помещении кафе среднеазиатской кухни проводил беседы на религиозные темы и проповедовал принципы экстремистского движения.

Гадоев соблюдал меры конспирации и требовал того же от своих "прихожан", запрещая им сообщать кому-либо об участии в собраниях. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у мужчины в ходе обыска по месту жительства литературу, внесенную в список экстремистских материалов.

Решением суда гражданин Таджикистана приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщают таджикские сми.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат".

Задержанные летом прошлого года проводили занятия на арендуемой квартире, на которых изучали тексты радикальных исламистов — основателей и идеологов "Таблиги Джамаат".

Деятельность "Таблиги Джамаат" в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".