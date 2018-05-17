Н.Назарбаев встретился с Пан Ги Муном

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 17 мая встретился с восьмым генеральным секретарем ООН, председателем Совета Боаоского азиатского форума Пан Ги Муном.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи, прошедшей на полях Астанинского экономического форума, глава государства поприветствовал Пан Ги Муна, отметив его вклад в развитие Организации Объединенных наций.

«Вы неоднократно бывали в Казахстане. Мы вместе работали по программе ядерного разоружения. 29 августа отмечается во всем мире как День действий против ядерных испытаний. У нас сложились очень дружеские отношения и с вами, и с Республикой Корея», - сказал президент.

В свою очередь Пан Ги Мун подчеркнул значимость АЭФ в деле обсуждения и поиска решений в преодолении глобальных вызовов.

«Я очень рад впервые посетить Казахстан в своем новом статусе. Есть много глобальных проблем, в решении которых я готов оказать поддержку. Астанинский экономический форум стал важной площадкой для обсуждения не только актуальных текущих тем, но и вопросов будущего глобального развития», - отметил он.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества между Боаоским азиатским и Астанинским экономическим форумами, а также рассмотрели перспективы налаживания связей в сфере развития «зеленых технологий», научно-инновационном секторе и образовании.