Пять человек погибли при сходе селя на юге Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 16:23, 17 мая 2018
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CA-NEWS (UZ) - По меньшей мере пять человек стали жертвами схода селевого потока на юге Узбекистана. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.
Уточняется, что трагический инцидент произошел в среду, 16 мая, рано утром в Кашкадарьинской области.
"В населённом пункте Мирзатук Чиракчинского района в результате проливных дождей образовавшимся селевым потоком унесло жизни пяти человек", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
МЧС также предупреждает жителей об опасности новых селей. По данным Узгидромета 12-17 мая на территорию Узбекистана ожидается вынос влажной воздушной массы с Туркменистана и вторжение прохладной воздушной массы с Поволжья.
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