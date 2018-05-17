Пять человек погибли при сходе селя на юге Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - По меньшей мере пять человек стали жертвами схода селевого потока на юге Узбекистана. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.

Уточняется, что трагический инцидент произошел в среду, 16 мая, рано утром в Кашкадарьинской области.

"В населённом пункте Мирзатук Чиракчинского района в результате проливных дождей образовавшимся селевым потоком унесло жизни пяти человек", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

МЧС также предупреждает жителей об опасности новых селей. По данным Узгидромета 12-17 мая на территорию Узбекистана ожидается вынос влажной воздушной массы с Туркменистана и вторжение прохладной воздушной массы с Поволжья.