Глава Казахстана встретился с экс-президентом Франции Ф.Олландом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 17 мая встретился с экс-президентом Франции, членом Конституционного совета Франции Франсуа Олландом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства поблагодарил Ф.Олланда за участие в Астанинском экономическом форуме.

«В бытность вашего президентства вы приезжали к нам с официальным визитом, в результате которого мы создали хорошие условия для развития нашего сотрудничества», - сказал Н.Назарбаев.

По его словам, в настоящее время между Казахстаном и Францией налаживаются связи, в том числе и в сфере «зеленых» технологий.

Глава республики рассказал о предпринимаемых Казахстаном мерах по развитию альтернативной энергетики, в том числе и создаваемом на базе комплекса «ЭКСПО-2017» «Центре зеленой экономики».

В свою очередь Ф.Олланд поблагодарил Н.Назарбаева за встречу и подчеркнул его вклад в укрепление межгосударственных связей.